Socrem: presentato il convegno Il Rumore del lutto

L’incontro presso il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno giovedì 3 e venerdì 4 ottobre

Questa mattina si è svolta un incontro per presentare la rassegna “Il Rumore del Lutto”, che si terrà a Genova presso il Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Questo importante convegno interdisciplinare, organizzato da So.Crem – Genova, approfondirà le tematiche legate al trauma, alla perdita e al lutto. Per la prima volta, vari ordini professionali, tra cui medici, infermieri, psicologi e giornalisti, si confronteranno sulle problematiche legate al fine vita e ai servizi di supporto al lutto.

Tematiche del convegno: dalla dignità delle cure alla spiritualità

Le discussioni si concentreranno su aspetti complessi come l’accompagnamento e la comprensione della morte, la dignità delle cure e la spiritualità. Esperti di diverse discipline analizzeranno queste tematiche da un punto di vista antropologico, culturale e sociale. Una sessione sarà dedicata ai bambini e agli adolescenti, con riflessioni su come gestire il lutto in età precoce e su come prevenire problematiche emozionali. Inoltre, si affronterà il lutto per gli animali domestici e l’impatto ambientale della perdita.

Riconoscimenti e supporto per l’iniziativa

Un ringraziamento speciale va alla Curia genovese e al Comune di Genova per aver permesso la realizzazione dell’evento nella chiesa del Suffragio, un luogo significativo per la memoria e la storia della città. Questo convegno è parte del festival “Il Rumore del Lutto”, un progetto culturale nato a Parma nel 2007, ora alla sua XVIII edizione.

Interventi e ospiti di rilievo

Ivano Malcotti, presidente di So.Crem Genova, ha sottolineato il valore culturale dell’evento e l’impegno dell’organizzazione nel finanziare eventi culturali per la città. Maria Angela Gelati, coordinatrice dell’evento a livello nazionale, ha evidenziato l’importanza di creare uno spazio di dialogo interdisciplinare sulla vita e la morte. Linda Alfano parlerà sul tema “La Doula della Morte”, mentre Valeria Schiavone presenterà una relazione sulla morte nel mondo animale. L’originalità di questa rassegna è il suo approccio interdisciplinare alla morte e al lutto, finalizzato a sviluppare un possibile “modello di Death Education”.