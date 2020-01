Soccer news: come approfittare delle migliori quote per scommettere?

II mondo delle scommesse calcistiche è un universo in continua fibrillazione, dove ogni galassia corrisponde ad un singolo evento e ogni pianeta a qualcosa che accade, che determina la quotazione di una squadra a favore o a sfavore di un’altra. Esistono siti specifici per leggere le quote e approfittare delle loro variazioni in calo, in questo modo, potrai scommettere su un evento seguendo le migliori quote e ottenendo un guadagno maggiore in caso di vincita.

Approfittare delle migliori quote per scommettere significa mettere in pratica le proprie conoscenze e aggiungere alle statistiche un pizzico di astuzia, infatti, quando si verificano dei cali di quota, non sempre tutti i bookmakers sono attenti ed effettuano l’operazione in tempi brevi. Questo vuol dire che con un po’ di attenzione potrai approfittare del Dropping Odds e scommettere su quote in calo ancora parzialmente molto alte.

Dropping Odds

Dropping Odds è un termine inglese che è valido in tutto il mondo delle scommesse, in quanto indica un movimento delle quote. Il suo significato è proprio questo: il movimento che si verifica è quello della caduta delle quote. Ma perché avviene la caduta delle quote? Quando un bookmaker offre quotazioni di un evento particolarmente allettanti, queste vengono giocate in larga misura dagli scommettitori; per riequilibrare le giocate, il bookmaker deve abbassare la quota. Questo avviene nel breve periodo di tempo, molto spesso durante le quotazioni live di un evento, ossia mentre è in corso.

Per questo motivo è importantissimo seguire la variazione delle quote di un evento sportivo, ad esempio, durante una partita di calcio sarà possibile sfruttare la quota in caduta e approfittare dell’esito positivo dell’evento, oppure scommettere contro e avere una quota più alta. Quello che è importante, al di là della scommessa che si intende piazzare, è seguire l’evento nei suoi particolari.

Il calo delle quotazioni: come leggerle

Un altro fattore di fondamentale importanza per guadagnare scommettendo e dunque azzeccare la migliore puntata, è leggere bene le quote e soprattutto il loro calo. Questo movimento può avvenire anche prima dell’inizio di un match, per questo è indispensabile seguire tutte le notizie riguardo la squadra favorita: infortuni, statistiche, condizioni meteo e tutto ciò che può determinare e influenzare il match.

Durante un match, come prima che abbia inizio una partita di calcio, devi monitorare le quote dei diversi bookmakers e scoprire quali sono quelli addormentati, ossia chi modifica le quote in ritardo. È su questi ritardatari che puoi scommettere quote molto più alte, infatti, quando si verifica un calo da parte degli operatori, la quota diminuisce di circa l’80%. Avere una panoramica chiara e cercare chi non abbassa in tempo le quote, potrebbe costituire un guadagno sicuro e abbondante delle tue scommesse. Per velocizzare i tempi e le tue operazioni di controllo, vedi le probabilità di caduta (dropping odds) su Oddspedia. Il gioco e la scommessa sono un divertimento, ma vincere con furbizia e astuzia è sicuramente più divertente.