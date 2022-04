Smart working nel privato prorogato al 31 agosto

Si tratta del lavoro agile semplificato anche senza accordo

Fra gli emendamenti all’ultimo dl riaperture ce n’è uno approvato in Commissione Affari sociali alla Camera che riguarda il lavoro agile, il cosiddetto “smart working”.

Ta le emendamento approvato dalla XII Commissione permanente, prevede la proroga fino al 31 agosto per la comunicazione semplificata del lavoro agile e per il ricorso anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.

Lavoro agile: la proroga di altri due mesi

Il periodo di utilizzo del lavoro agile viene quindi allungato di altri due mesi, rispetto alla data del 30 giugno indicata nel decreto.

Si tratta della possibilità di proseguire con lo smart working, nel lavoro privato. Nella modalità semplificata che ha caratterizzato la fase emergenziale, ovvero senza la necessità di un accordo.