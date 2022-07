Slalom “Favale – Castello”: prorogate le iscrizioni

Le adesioni potranno essere inviate sino a mercoledì sera

Ancora qualche ora per iscriversi alla 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio a Favale di Malvaro, nell’entroterra del levante genovese, con l’organizzazione della locale scuderia Sport Favale 07. Le adesioni per partecipare alla gara, valida per il Campionato Italiano di Slalom in salita, di cui è la sesta prova, per il Trofeo d’Italia Slalom Nord e per il Trofeo “Danilo Mosca”, sono state infatti prorogate sino alle ore 22.00 di mercoledì prossimo, 13 luglio.

Oltre una cinquantina le iscrizioni fino ad ora pervenute. Massimo riserbo, ovviamente, degli organizzatori sui nomi dei partecipanti: a Favale di Malvaro, però, sono attesi tutti i principali protagonisti del “tricolore” 2022 di slalom in salita oltre ai migliori interpreti genovesi, liguri e piemontesi di questa specialità. Per tutti i partecipanti, la sera prima della gara, è prevista la cena presso gli stand gastronomici della cittadina della Val Fontanabuona, la tradizionale grigliata per trascorrere la vigilia in totale amicizia.

Il tratto di strada interessato dalla competizione sarà chiuso al traffico dalle ore 8 alle 18:00. Lo scorso anno, successo del molisano Fabio Emanuele, in lizza con l’Osella PA 9/90 Alfa Romeo, sui giovani siciliani Michele Puglisi e Emanuele Schillace, entrambi in gara con la Radical SR4 Suzuki.

Info sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.