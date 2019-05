Slalom dei “Giovi”: Malvasio si diverte con la Skoda Fabia

Ronco Scrivia (GE), 6 mag. – Un piacevole divertimento oltre che un ottimo allenamento. Può essere così sintetizzata la partecipazione di Roberto Malvasio al 37° slalom “Mignanego – Giovi” dove, al volante della Skoda Fabia R5 fornitagli dalla Pool Racing, ha conquistato la nona posizione assoluta finale ed il successo di Raggruppamento.

“Mi sono divertito davvero tanto – puntualizza il pilota di Ronco Scrivia – anche perché, nonostante le condizioni climatiche avverse, mi sono trovato subito bene con la Fabia, che è proprio un gran mezzo con una motricità notevole”.

Riscontri cronometrici di rilievo per il portacolori della Winners Rally Team nella “gara di casa”: settimo nella prima manche, addirittura secondo in quella successiva e, alla fine, un nono posto assoluto “a cui – aggiunge Malvasio – si poteva anche levare qualche secondo ma mi ero posto un limite: non volevo assolutamente rischiare, e con quelle condizioni climatiche non era difficile, e volevo divertirmi godendomi la Fabia”.