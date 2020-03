Sindacato lavoratori marittimi: donazioni a ospedali Genova, Viareggio e Torre del Greco

Il sindacato dei lavoratori marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando – Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina – Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina) ha deciso di contribuire alla lotta al coronavirus con un gesto molto concreto.

Il sindacato, attraverso la cassa di assistenza per comandanti e direttori di macchina, Cas.co.di., oggi ha infatti devoluto una somma, sotto forma di donazione, a tre ospedali in prima linea nella lotta al coronavirus in territori dove risiedono molti lavoratori marittimi, una categoria duramente colpita dalla crisi attuale, di cui sta soffrendo in modo pesante gli effetti sia dal punto di vista sanitario che economico.

Hanno beneficiato delle donazioni i reparti di terapia intensiva degli ospedali “San Martino” di Genova, “Versilia” di Viareggio/Lido di Camaiore (Lu) e “Maresca” di Torre del Greco (Na), che utilizzeranno le somme soprattutto per l’acquisto di materiale sanitario di prima necessità.

Il presidente USCLAC-UNCDIM-SMACD, comandante Claudio Tomei, ha spiegato: “Abbiamo voluto dare un aiuto immediato a chi sta operando tutti i giorni, quasi sempre in condizioni di grande stress, anche a favore di nostri colleghi. Il nostro pensiero va soprattutto a loro, i marittimi, molti dei quali sono stati colpiti dal virus, direttamente o indirettamente, o sono ancora lontani dall’Italia”.