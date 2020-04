Sicurezza, Comune migliora 10 attraversamenti pedonali. Due rotatorie in via Righetti

“La giunta comunale di Genova ha approvato, per l’anno 2020, il programma degli interventi di manutenzione straordinaria in merito alla segnaletica orizzontale e verticale e ai dissuasori fissi e mobili, per un importo complessivo di 733.681 euro, che rientrano nel piano di investimenti approvati dal Comune per il 2020”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

“In particolare – hanno spiegato da Palazzo Tursi – 120mila euro serviranno a migliorare la sicurezza e la visibilità degli attraversamenti pedonali di dieci vie, sulla falsariga di quanto fatto in via Corsica e via Assarotti, con il posizionamento di una particolare segnaletica e l’illuminazione potenziata dedicata esclusivamente all’attraversamento.

Si tratta delle vie Molassana, Mogadiscio, Bobbio, Fillak, Fereggiano, Invrea, Montevideo, Martinez, Barrili e Rossini.

Verranno poi realizzate ex novo due rotatorie sperimentali ad Albaro, in via Righetti angolo via Bovio (30mila euro) e in via Righetti angolo viale Sauro.

Gli altri soldi serviranno alle necessità di interventi straordinari che si presenteranno nel corso dell’anno e saranno individuate via via dall’amministrazione, come ad esempio la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali strisce pedonali o segnali stradali, l’istituzione di stalli per i disabili e altri interventi relativi alle modifiche alla viabilità.

La delibera è stata proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Pietro Piciocchi, di concerto con l’assessore alla Mobilità e Ttrasporto pubblico locale Matteo Campora”.