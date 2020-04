Aiuti concreti, assessore Mai: pronti 500mila euro per comparto ittico della Liguria

“Feamp (Fondo Europeo per la Pesca e l’Acquacoltura Marittima). Subito l’elargizione dell’80% dei fondi ai pescatori. Pronti 500mila euro. Predisposto l’iter per le domande semplificate. Un aiuto concreto e immediato per il settore ittico in crisi per l’emergenza coronavirus”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Pesca Stefano Mai.

“I finanziamenti – ha spiegato l’assessore Mai – saranno elargiti per le richieste inerenti il saldo o lo stato di avanzamento dei progetti già iniziati che ammontano a circa 500mila euro.

È una scelta che ho fatto per aiutare i nostri pescatori con un’iniezione di liquidità. Il settore ittico sta soffrendo duramente l’emergenza coronavirus.

Dobbiamo supportare questi lavoratori in ogni modo possibile. Sono a rischio tanti posti di lavoro e tante famiglie.

Per garantire un intervento efficace ho voluto anche semplificare le procedure per le domande. Visto che non è possibile per i nostri funzionari procedere con i sopralluoghi, per ottenere i fondi sarà sufficiente inviare una relazione fotografica.

Per i beni immobili dovrà essere documenta la visione d’insieme dell’investimento, mentre per i beni mobili servirà la foto del bene dove si intraveda la matricola e viceversa. Tutto il materiale sarà poi vagliato in maniera attenta e celere dagli uffici di Regione Liguria.

Sto ancora attendendo che il Governo recepisca le misure che da tempo ho richiesto per sostenere questo settore. Serve un chiaro e deciso intervento nazionale.

Il comparto ittico ligure va salvato a ogni costo. Lo dobbiamo ai pescatori e alle loro famiglie. La pesca ligure è un’eccellenza mondiale che è parte centrale e viva della nostra economia, della nostra storia e delle nostre tradizioni”.