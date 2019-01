Sì Tav, governatori Toti e Chiamparino domani in piazza a Torino

Il governatore ligure Giovanni Toti ha annunciato che domani parteciperà alla manifestazione a favore della Tav, prevista in piazza Castello a Torino. L’appuntamento è alle 11.

“La Tav – ha spiegato Toti – è un’infrastruttura fondamentale del Paese, indispensabile per la competitività del sistema logistico della Liguria. Fermare questa opera sarebbe un imperdonabile atto di autolesionismo. Pertanto, accogliendo l’invito degli organizzatori e in particolare dell’amico Mino Giachino, ex sottosegretario dei Trasporti, sabato sarò in piazza a Torino”.

Domani in piazza ci sarà anche il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino (Pd) e numerosi sindaci piemontesi. Per la nostra regione ha annunciato la sua presenza la sindaca di Vado Ligure, Monica Giuliano.