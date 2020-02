Sestri levante: Progetto OLI-ndo scuole all’ Ist.Comprensivo

E’ stata firmata la Convenzione, al progetto Ambiente “OLI-ndo nelle scuole”, tra Istituto Comprensivo e Comune di Sestri Levante per la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti vegetali nelle scuole del territorio.

La Convenzione, approvata il 17 febbraio 2020 dalla Giunta, tra il Comune di Sestri Levante e la ditta Eco-Rec srl di Montescudaio (Pisa) ha l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e offrire agli studenti una importante azione di educazione ambientale.

Il progetto, Ambiente “OLI-ndo nelle scuole”, discusso e accolto a novembre 2019 dal Consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo della città presieduto dalla dirigente scolastica Donatella Arena, prevede la raccolta delle bottiglie con l’olio esausto negli appositi contenitori con capienza massima di 250 litri, collocati in prossimità degli edifici scolastici di via Lombardia, piazza della Repubblica, via Val di Canepa, S. Bartolomeo e via Palermo a Sestri Levante.

Per ogni mille chili di olio vegetale raccolto, l’azienda si impegna a corrispondere alle scuole un rimborso pari a 70 euro in beni di cancelleria. Il contratto per lo smaltimento degli oli, firmato con la ditta Eco-Rec srl, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021 e può essere prorogabile di un anno. «Le azioni per un consumo e uno smaltimento di ciò che non usiamo più hanno avuto il riscontro positivo di tanti cittadini.

Azioni in cui abbiamo deciso di coinvolgere anche i nostri ragazzi, con l’obiettivo di educarli al rispetto dell’ambiente e della città in cui vivono – ha dichiarato Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante –. Attraverso la firma di questa Convenzione e dell’adesione al progetto, l’Amministrazione sottolinea il proprio impegno nell’aumentare la raccolta differenziata. Un’operazione resa possibile grazie alla lungimiranza di chi si occupa dell’educazione dei cittadini di domani.» Donatella Arena, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo spiega:

«Il progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Sestri Levante e accolto favorevolmente dall’Amministrazione Comunale si inquadra negli obiettivi indicati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile dell’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite –Educare gli alunni a rispettare l’ambiente e a tutelarlo permette anche di invitare le famiglie a riflettere sulle emergenze ambientali del nostro tempo. Si ringrazia l’Amministrazione per la sensibilità dimostrata nei confronti di questi temi.» ABov