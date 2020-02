Genoa, report medico alla ripresa dei lavori

Ripresa degli allenamenti al nuovo centro Gianluca Signorini di Pegli in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

E’ una squadra lanciatissima quella di Simone Inzaghi: seconda, a un solo punto dalla Juventus capolista e capace di conquistare 19 risultati utili consecutivi, 17 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte, l’ultima il 25 settembre scorso, a Milano, contro l’Inter. E’ questa la squadra che arriverà domenica allo stadio Luigi Ferraris per incontrare il Genoa, fischio d’inizio ore 12.30. Una nuova sfida per l’intero gruppo genoano. Staff al lavoro anche per valutare costantemente le condizioni dei giocatori. Prosegue l’iter riabilitativo per Cristian Romero, dopo la distorsione al ginocchio riportata nella partita contro l’Atalanta. Da monitorare i postumi di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia per Lasse Schone, così come l’infiammazione all’apofisi tibiale anteriore di Marko Pajac. Prosegue il percorso Paolo Ghiglione dopo che la settimana scorsa gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale. Per Ivan Radovanovic i primi esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio con interessamento legamentoso. Esami che per Lukas Lerager avevano invece evidenziato una tendinopatia all’inserzione degli adduttori.