Sestri Levante, nuovi incontri con i cittadini per la raccolta del rifiuto secco

Sono in calendario per lunedì 23 maggio i due nuovi incontri organizzati dal Comune di Sestri Levante con Docks Lanterna per condividere con i cittadini il percorso di sperimentazione per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi ai conferimenti del rifiuto secco.

Due gli appuntamenti: il primo alle 15,30 nella canonica della chiesa di Santa Vittoria; il secondo, alle 18 nel teatro della Lavagnina.

Questi appuntamenti fanno seguito agli incontri con cittadini, commercianti e amministratori di condominio che si sono tenuti nelle scorse settimane e che hanno illustrato gli obiettivi del percorso e le modifiche nella raccolta.

Nella sostanza, nulla è cambiato nel calendario, nelle modalità di raccolta e nel calcolo della TARI ma è sufficiente ritirare i codici identificativi adesivi da applicare sui mastelli o i nuovi sacchi dotati di RFID e provare a ridurre il più possibile i conferimenti di rifiuto secco, il più inquinante e costoso da smaltire.

Per chi non potesse partecipare agli incontri si ricorda che nella sezione Ambiente / Gestione rifiuti del portale del comune di Sestri Levante sono disponibili le slide informative che riepilogano tutte le modifiche e le domande più frequenti oltre a un video dell’incontro di Riva Trigoso.

A partire dal mese di giugno i conferimenti del rifiuto secco saranno ritirati soltanto se sarà utilizzato il nuovo sacco o il mastello con codice identificativo: per chi non avesse ancora la propria dotazione si ricorda che potrà ritirarla presso l’infopoint di Valle Ragone il mercoledì con orario 15-18 e il sabato dalle 9 alle 12.

Si ricorda inoltre che è possibile delegare una persona di fiducia al ritiro del proprio kit, utilizzando il tagliando in fondo alla lettera ricevuta a casa e che, in caso di persone anziane impossibilitate a delegare, l’ufficio Ambiente e il gestore Docks Lanterna sono a disposizione per concordare la consegna.

Per ulteriori informazioni o dubbi è possibile telefonare al numero verde 800 352 650 (attivo dalle ore 9 alle ore 15 dei giorni feriali) o scrivere a infosestri@dockslanterna.com.