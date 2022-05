Il Suono del Tempo- XXX Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia

Dopo il successo del concerto di apertura lo scorso venerdì, prosegue la XXX Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia, organizzata dall’Associazione César Franck in collaborazione con la diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, col contributo del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022.

Il secondo appuntamento sarà ancora nella chiesa Santa Maria Assunta, in piazza Beverini, e questa volta alla consolle dell’organo Balbiani-Vegezzi Bossi, prezioso strumento del 1935, siederà il francese Jean-Pierre Lecaudey, titolare dal 1985 dei grandi organi Pascal Quoirin di Saint-Rémy-de-Provence e Professore d’Organo al Conservatorio di Avignone. Il secondo Premio al Concorso Internazionale di Tolosa per le sue interpretazioni della musica sinfonica francese, conseguito nel 1983, lo ha lanciato nella sua carriera, portandolo ad esibirsi in numerosi festivals: ad oggi conta più di mille concerti in Europa, Nord America, Russia e Giappone. Oltreché organista, Lecaudey è anche pianista e direttore d’orchestra, e in tale veste ha diretto per oltre dieci anni l’Ensemble Orchestral des Bouches-du-Rhône. Solista di Radio France, registra frequentemente letteratura per organo sugli strumenti più prestigiosi. Lecaudey ci proporrà un programma pensato anch’esso, come quello dello scorso concerto, per un grande Organo sinfonico-romantico quale è il Balbiani-Vegezzi Bossi: tre movimenti dalla V Sinfonia di Charles-Marie Widor; Berceuse, Pastorale e Carillon de Longpont (brani tratti dai 24 pièces en style libre) di Louis Vierne, e infine un brano di César Franck, del quale ricordiamo ricorre quest’anno il bicentenario della nascita, il maestoso Grand pièce symphonique, che si può considerare la prima integrale sinfonia francese per organo.

Il concerto si terrà Venerdì 20 Maggio nella Chiesa Abbaziale S. Maria Assunta alle ore 18.45, ad ingresso libero.

Ricordiamo gli appuntamenti successivi:

domenica 29 maggio ore 18.45

La Spezia, chiesa N.S. della Salute

a César Franck per i 200 anni dalla nascita

Ferruccio Bartoletti organo

venerdì 3 giugno

Fezzano, chiesa San Giovanni Battista

Rudolf Kelber organo

venerdì 10 giugno ore 18.45

La Spezia, chiesa Ss. Giovanni e Agostino

Luciano Zecca organo