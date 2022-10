Sestri Levante, nasce il gruppo di lettura L’agave sullo scoglio

Il Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante è lieto di ospitare L’Agave sullo scoglio, il nuovo gruppo di lettura, diretto da Silvia Suriano, professoressa di storia e filosofia e socia di A.Bi.Ci. – Associazione Amici della Biblioteca Civica.

Il gruppo di lettura inaugurerà gli incontri sabato 15 ottobre e proseguirà l’attività fino al mese di maggio. Gli incontri saranno a cadenza mensile, il sabato alle ore 10 e si terranno in sala Bo, al primo piano di Palazzo Fascie in corso Colombo 50.

L’iscrizione è libera, gratuita e aperta a tutti.

Che cos’è un gruppo di lettura? Il gruppo di lettura è formato da persone che leggono a casa un libro scelto in comune e successivamente ne condividono le impressioni: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

Il gruppo di lettura offre occasioni per confrontarsi, per ascoltare opinioni diverse dalla propria, per leggere autori e libri che altrimenti non si sarebbero mai letti ed è inoltre un’occasione per socializzare incontrando persone che condividono la stessa passione.

La lettura può così trasformarsi da un’attività “in solitaria” a un piacere condiviso regalando un’esperienza simile a quella del dono, perché si mettono in comune pensieri e emozioni scaturiti da un gesto personale e privato, nella convinzione che la lettura, quando è condivisa con altri, arricchisce e moltiplica le prospettive e facilita lo scambio e l’ascolto.

Commenta l’assessora alla Cultura, Maria Elisa Bixio: “Condividere la passione per la lettura e confrontarsi per scoprire impressioni diverse, arricchendo e ampliando esperienze. Un momento per incontrare chi nutre lo stesso amore per i libri accrescendo e sperimentando insieme”.

Il gruppo di lettura è supportato dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi nelle biblioteche o scrivere a: silvia.suriano@gmail.com ; biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it.

