US Locatelli Genova: II^ Trofeo Guido Martinelli di pallanuoto giovanile

Domenica 25 settembre si è svolta presso la Marco Paganuzzi alle piscine di Albaro la seconda edizione del Trofeo Martinelli, un appuntamento di grande importanza per la nostra società per celebrare un amico nostro e della pallanuoto come Guido Martinelli, giornalista di grande valore che manca a tutto il nostro ambiente. Di fronte ad un pubblico caloroso le otto squadre, divise in due quadrangolari (over 14 ed under 14), rappresentanti quattro fra i passi più significativi della carriera di Martinelli (Teleradiocity, Telegenova, Pallanuotando, Italia per voi).

Ed è stata proprio la squadra di Italia per voi (vincitrice del torneo under 14)ad aggiudicarsi la vittoria finale,ottenuta attraverso la classifica combinata dei due tornei, davanti a Teleradiocity (due volte seconda), Telegenova (che ha vinto il torneo “over”), e Pallanuotando.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del municipio 8 Medio Levante la cui neo presidentessa Anna Palmieri ha presenziato alla fase finale.

Nella premiazione sono stati ricordati i principali risultati ottenuti dalla nostra società in questo anno magico, a partire dal settore femminile, punta di diamante con un quarto posto in Serie A2, per arrivare ai due titoli regionali di Under 20 ed Under 16, il settimo posto nazionale Under 20 e due medaglie alle finali scudetto, con le under 18 medaglia di bronzo e le under 16 vicecampionesse d’ Italia e medaglia d’ argento, passando al settore maschile la finale playoff per l’accesso alla serie A2 che la nostra squadra di B (seconda in campionato) ha perso onorevolmente per arrivare alla epica rimonta che ha consentito ai nostri ragazzi under 19 di aggiudicarsi il campionato PallanuotoItalia di categoria.La ciliegina sulla torta l’hanno messa le nostre sei ragazze nel giro delle Nazionali giovanili, tre delle quali (Banchi,Bianco e Polidori), hanno disputato il mondiale under 16 in Grecia cui vanno aggiunte ben quattro convocate (Scigliano, Sponza, Massarotto e Minuto) in rappresentativa ligure under 14.

Ringraziando di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, l’ U.S:Luca Locatelli Genova dà appuntamento all’ edizione 2023 del Trofeo Martinelli.

