Sestri Levante, in consiglio solo la minoranza: seduta rinviata

“Consiglio comunale di Sestri Levante rinviato per mancanza del numero legale. All’ora della convocazione è presente solo la minoranza al completo e il presidente Benedetti. Qualche minuto di attesa per l’arrivo del segretario generale e del sindaco Solinas. Poi, con un’ora di ritardo, la riunione dell’ufficio di presidenza.

Al momento di cominciare la seduta, non resta che constatare le assenze tra i banchi della maggioranza che non garantiscono neppure la presenza di un consigliere in più per rendere valida la seduta.

A questo punto, è del tutto evidente l’uso strumentale della doppia convocazione. Un trucchetto che la maggioranza ha iniziato a usare per abbassare il quorum quando si è resa conto di non poter sempre avere i numeri sufficienti.

E questo alla vigilia di sedute dedicate al bilancio che vedranno la giunta Solinas tartassare con una raffica di pesanti aumenti i cittadini sestresi”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali di Sestri Levante del Gruppo Progresso per Sestri/Sestri un passo avanti Marcello Massucco, Elisa Bixio, Roberto Montanari, Gabriele Ovindo, del Gruppo Fratelli d’Italia Marco Conti e del Gruppo Sestriamo/Forza Italia

Diego Pistacchi.