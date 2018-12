Sestri Levante: borsa di studio Youth Ambassador Scholarship

La “Youth Ambassador Scholarship” è una borsa di studio che darà l’opportunità a due ragazzi residenti a Sestri Levante e iscritti alla quarta e alla quinta superiore di qualsiasi istituto del territorio, di vivere nel corso dell’estate tre settimane a Santa Cruz.

Saranno ospitati dalle famiglie dei ragazzi californiani che avranno vinto l’omologo bando e che avranno a loro volta la possibilità di trascorrere tre settimane a Sestri Levante. Il progetto di scambio si avvierà indicativamente al 10 luglio 2019 e terminerà al 20 agosto: le date sono puramente indicative e suscettibili di variazioni in relazione alle esigenze delle famiglie.

«La nascita della Youth Ambassador Scholarship rappresenta lo sviluppo di un progetto veramente significativo per la nostra città. ̶̶ Spiega Valentina Ghio sindaco della città. ̶ In un’epoca in cui tanti gridano per costruire muri, il Comune di Sestri Levante costruisce ponti destinati a durare nel tempo e ad arricchire la nostra comunità e i nostri giovani”, “Faccio gli auguri a tutti i ragazzi e le ragazze che proveranno a vincere la borsa di studio e ringrazio il consigliere Luca Ciotoli e gli uffici comunali per aver seguito da vicino questo progetto.»

L’obiettivo della borsa di studio è l’opportunità di conoscenza concreta di una città diversa e lontana ma che presenta un profondo legame con Sestri Levante, dalle sue radici e dalla presenza di una numerosa comunità proveniente da Sestri Levante e Riva Trigoso. Una occasione per scoprire un “pezzo di storia” del nostro territorio e di conoscere la storia di chi ha lasciato la propria terra per cercare nuove opportunità.

I ragazzi avranno il compito di raccontare la loro esperienza, condividendola così con la comunità di Sestri Levante, attraverso lo sviluppo di ricerca su un argomento relativo alla storia, alla società, alla cultura o all’ambiente naturale della città californiana e del suo territorio. La borsa di studio messa a disposizione prevede, oltre al soggiorno di tre settimane a Santa Cruz presso una famiglia locale, l’erogazione di un contributo di 750€ a sostegno delle spese di viaggio e la copertura dell’assicurazione sanitaria.

Il bando contenente tutte le informazioni relative al progetto e alle modalità di partecipazione è disponibile sul sito del Comune di Sestri Levante: per partecipare è necessario presentare un elaborato scritto (massimo 400 parole) per esporre le motivazioni che inducono il candidato a partecipare al progetto di scambio e l'indicazione di un tema su cui si intenderebbe svolgere la propria ricerca durante il soggiorno a Santa Cruz; è anche necessario presentare una dichiarazione della certificazione linguistica eventualmente posseduta. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per venerdì 8 febbraio 2019. Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile scrivere alla mail santacruz@comune.sestri-levante.ge.it .