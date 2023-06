Sestri Levante, al via i lavori di ristrutturazione del Sivori per la Serie C

C’è una data per sistemare lo stadio Sivori in vista della prossima stagione in B del Sestri Levante.

I primi interventi prenderanno il via dal primo luglio e si interverrà sul rifacimento del manto erboso. I lavori dureranno circa un mese e poco piu, ma l’auspicio è che si possano terminare nei primi giorni di agosto, per favorire cosi la squadra nel proseguire la preparazione al campo dopo il ritiro previsto a Fiavè in Trentino.

Dal 15 settembre, invece, via agli interventi alle strutture: tribune, sala stampa, videosorveglianza e spogliatoi.

Difficile prevedere quanto il tutto verrà completato, ma come già detto, i corsari giocheranno le prime sfide casalinghe a Carrara.