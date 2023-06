New Racing for Genova attesa in Valtellina e a Castiglione Torinese

Due equipaggi al via nel rally lombardo, uno in quello piemontese

Due equipaggi della scuderia New Racing for Genova parteciperanno, sabato e domenica prossimi, al 66° Rally Coppa Valtellina, in programma a Sondrio e valido per la Coppa di Zona 2. Si tratta di Ennio Bini – Walter Terribile, che saranno in gara con una Renault Clio Rally5, e dei “ponentini” Lorenzo Lanteri – Luca Pierani, al via con la Peugeot 106 1600 N2: due coppie che hanno ben figurato al recente Rally della Lanterna e che cercheranno di confermare le rispettive buone prestazioni al fine di proseguire l’impegno nella Zona.

Rally di Castiglione Torinese – Sempre sabato e domenica, la settima edizione della gara piemontese, valida per la Coppa di Zona 1, segnerà il debutto assoluto del giovane portacolori della New Racing for Genova Gabriele Gautero, che condividerà l’importante esperienza con l’esperto Ismaele Barra alle note ed al volante della Peugeot 208 R2B.

Rallye San Martino di Castrozza – Sorte avversa per la New Racing for Genova nella gara trentina, terza tappa del Campionato Italiano Rally Asfalto. Entrambi gli equipaggi in lizza per i colori della scuderia genovese sono stati, infatti, costretti al ritiro: Riccardo Lopes – Stefano Bruzzese (Renault Clio N5) si sono arresi dopo sei prove speciali per problemi di natura elettronica mentre Luca Fredducci – Clarissa De Rosa (Renault Clio Rally5) hanno abbandonato la gara per via di una toccata nel corso della terza speciale.

Slalom Bubbio – Cassinasco – Buoni riscontri, per la New Racing for Genova, nella decima edizione della gara piemontese. Damiano Furnari, al volante della Elia Avrio ST 09, ha chiuso l’impegno conquistando un ottimo quarto posto assoluto ed il secondo di classe E2SC 1400 mentre Adelmo Tessa (Skoda Fabia) è giunto dodicesimo e primo di gruppo A. Rosanna Bramante (Peugeot 208) ha fatto sua la terza posizione sia di classe che nella graduatoria femminile mentre la disputa di una sola manche è valsa a Moreno Furnari (Fiat Cinquecento) il successo in classe E1 1150.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.