Sesta Godano, fiume Vara supera 2° livello di guardia. Rio esondato a Varese Ligure

Continua a piovere nello Spezzino dove la situazione più critica stamane è in Val di Vara.

Il fiume Vara, a Sesta Godano, poco prima a mezzogiorno di oggi a superato il secondo livello di guardia.

Un rio è esondato nella zona di San Pietro Vara, nel Comune di Varese Ligure, creando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale.

Sono in corso interventi per frane e pali elettrici caduti per il forte vento.

Mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, polizia, volontari 118 e Protezione civile.

Il Comune di Sesta Godano ha emanato alle 11,50 il seguente avviso: “Superato il secondo livello di guardia del fiume Vara in località Nasceto. Prestare massima attenzione. Non sostare in vicinanza di ponti o sponde del fiume”.