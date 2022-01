Servizio civile con la Comunità Papa Giovanni XXIII a Genova e Savona

Giovani, fra i 18 e i 28 anni, impegnati in attività educative e di sostegno ad adulti e minori,

anche disabili, accolti in casa famiglia, adulti stranieri e donne vittime di tratta : sono queste

la proposte attivate dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, all’interno del bando per il Servizio

Civile Universale, sul territorio ligure.

“Non vogliamo soltanto fare qualcosa per i giovani – commenta il Presidente Giovanni

Ramonda – ma CON i giovani, per renderli protagonisti assieme a noi della difesa

nonviolenta della Patria, che significa, per usare le parole del Presidente Mattarella:

“tutelare e promuovere i valori istitutivi della Repubblica e dell’Unione Europea, quali la

protezione sociale, la solidarietà, il rispetto della dignità umana, valori che oltre a essere alla

base del funzionamento di ogni democrazia, costituiscono un patrimonio di principi

solidaristici e morali fondamentali per la crescita di ogni individuo”.

Le attività proposte ai giovani volontari saranno rivolte a supportare le persone accolte nelle

case famiglia nello svolgimento delle attività quotidiane, nello studio, nelle attività riabilitative

facilitando le occasioni di inserimento sociale aiutandoli a coltivare i propri hobby, le proprie

inclinazioni artistiche, musicali e di crescita personale. I volontari in servizio parteciperanno

alle attività educative proposte alle persone accolte : orticoltura, giardinaggio,laboratori e

attività creative, apprendimento della lingua italiana , svolgimento dei compiti scolastici, con

particolare attenzione per i minori disabili. Potranno organizzare e vivere insieme agli accolti

momenti di svago ed attività ricreative per rafforzare i legami di amicizia e vivere momenti

di relax insieme. Infine, per rafforzare il legame con il territorio, i giovani in servizio avranno

la possibilità di partecipare agli interventi sociali e di contrasto alla povertà che la Comunità

realizza nel territorio del Comune di Genova e di essere coinvolti in un progetto attivo in

tutta la Liguria per monitorare le vittime di tratta e sensibilizzare la cittadinanza sul tema

della tratta di esseri umani.

Il giorno 13 gennaio alle ore 18.00 l’incontro online di presentazione del progetto “2021 CI

SONO ANCH’IO”, con 8 posti disponibili nei territori di Genova, Busalla, Ceranesi, Finale

Ligure e Pietra Ligure, 2 dei quali riservati a giovani con difficoltà economiche.

Per iscriversi agli incontri formativi è necessario compilare il modulo di iscrizione al

link: https://serviziocivile.apg23.org/2021/12/21/servizio-civile-nel-tuo-territorio/

Per informazioni:

Anna Malaspina 348 7948994

Email: odcpace@apg23.org

Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della

presentazione della domanda hanno compiuto 18 anni e ne hanno meno di 29; è concessa

una deroga ai giovani che hanno interrotto, a causa dell’emergenza sanitaria, il servizio

civile nel bando 2020, anche se hanno già compiuto i 29 anni. È possibile presentare

domanda di adesione entro il 26 gennaio 2022. I giovani avranno un impegno di 25 ore

settimanali e ricevono un contributo spese di 444,30 euro mensil