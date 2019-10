Servizi straordinari di controllo nel centro storico della polizia: senegalese arrestato

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione nel centro storico da parte della polizia.

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Prè hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi di 2 equipaggi del R.P.C., di una pattuglia della Questura con tre militari e di agenti della Polizia Municipale finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Particolare attenzione è stata posta, anche a seguito di esposti, alla zona di via Bersaglieri d’Italia, Giardini Caduti nei Lager Nazisti, via del Campo, via Prè, Vico Largo Vico, Vico del Roso, e via Gramsci.

Durante il servizio i poliziotti hanno identificato 45 persone di cui: un senegalese di 34 anni arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena complessiva di un anno e 9 mesi di reclusione ed una multa di Euro 3450 per reati commessi nel 2009 a Torino.

Inoltre uno straniero è stato sanzionato per ubriachezza; una genovese segnalata per violazione della Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale del Questore di Genova; uno straniero invitato per notifica del provvedimento di revoca della patente di guida.

Gli operatori hanno anche controllato 8 veicoli con sistema Mercurio ed hanno rinvenuto e riconsegnato al proprietario un motociclo rubato.

Infine gli agenti, ponendo particolare attenzione alla verifica degli esposti, hanno anche monitorato e controllato 7 esercizi commerciali.