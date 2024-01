Nella notte a causa della pioggia si è verificata un nuovo smottamento nel comune di Serra Riccò, in via Luigi Pelissa in Valpolcevera.

Massi, misti a terriccio, si sono stancati dal costone e sono finiti sulla strada.

Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del Comune che hanno provveduto a transennare la via.

La strada è stata interrotta al transito veicolare.