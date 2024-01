Incontro con il campione della vela Diego Negri

Oggi è vicepresidente e direttore sportivo della scuola di Vela del Club del Mare a Diano Marina in provincia di Imperia

IMPERIA – Due volte campione del mondo della classe Star, 5 titoli europei Eastern e Western Hemisphere, 10 titoli italiani e per 50 settimane in testa alla ranking list mondiale della Classe Star dal 2013 ad oggi.

E’ il campione della vela Diego Negri, tre olimpiadi all’attivo, con le insegne delle Fiamme Gialle e tante altre prestigiose vittorie in giro per il mondo.

A 52 anni oggi è vicepresidente e direttore sportivo della scuola di Vela del Club del Mare, a Diano Marina dove è un punto di riferimento eccezionale per tutti ed un mito per le giovani leve del club.

A Sydney nel 2000 ed ad Atene nel 2004 con il singolo Laser Standard, mentre a Pechino nel doppio a chiglia Star. Eletto atleta ligure dell’anno nel concorso di Stelle nello Sport nel 2004, è stato nella squadra Olimpica di vela per vent’anni, dal 1992 al 2012 ed in nazionale dal 1985 al 2013.

Diciotto anni nelle Fiamme Gialle, una Laurea in Economia e Commercio: “Dal dicembre del 2005 – ci ha raccontato Negri- ho lasciato la carriera da singolista, impegnandomi in equipaggio con la classe Star: sono molto soddisfatto dell’ultimo bronzo conquistato con un giovane atleta con cui navigavo per la prima volta e del mio attuale ruolo di direttore sportivo al Club del Mare di Diano Marina, dove posso avviare i ragazzi alla vela”.

Negri si riferisce al fatto che all’ultimo mondiale di Scarlino ha dovuto all’ultimo momento cambiare tutto: per un problema di salute del prodiere storico di Negri, il gardesano Lambertenghi, il campione dianese ha regatato con un nuovo compagno, il giovane Alessandro Sodano, proveniente dalla Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario.

CLAUDIO ALMANZI