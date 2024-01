Brutto incidente in moto a San Martino: un 65enne ferito

L’uomo è finito in ospedale in codice rosso

Nella serata di ieri, martedì 2 gennaio, poco dopo le 19, si è verificato un grave incidente di moto in via Lagustena a Genova San Martino.

Per cause in fase di accertamento un 65enne era alla guida del mezzo a due ruote, quando è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto, in codice rosso, è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa che ha prestato le prime cure al ferito.

L’uomo è stato trasferito nel vicino ospedale di San Martino.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini dell’infortunistica stradale della polizia locale di Genova per i rilievi del caso.