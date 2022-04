Serie B pallanuoto: Roma Waterpolo 8 – Chiavari Nuoto 11

Non è mai facile vincere in trasferta, ancora meno lo è contro una squadra che ha bisogno di punti, ed è ancora più difficile confermarsi in testa alla classifica, giornata dopo giornata. Il mix vincente della Chiavari Nuoto è il lavoro di squadra, aver compreso di essere tutti importanti, dal più piccolo al più grande,dal più in forma al meno in forma. La squadra verdeblu vince in trasferta a Monterotondo contro la Waterpolo Roma per 11-8. Partita dominata e condotta dall’inizio alla fine dalla squadra di Mister Dinu, che ha dovuto vedersela contro una Roma molto fisica e ben organizzata. Soddisfatto il tecnico che a fine match commenta così il buon risultato ottenuto: “sono contento di come stiamo affrontando la stagione. Riusciamo a concretizzare partita dopo partita il lavoro che facciamo durante la settimana, a testimonianza del grande impegno che i ragazzi ci mettono ogni giorno. Oggi era importante vincere e abbiamo raggiunto l’obiettivo”. Da evidenziare il bellissimo gesto dei romani che, nonostante la sconfitta, a fine partita hanno organizzato un terzo tempo, offrendo ai chiavaresi due buonissime crostate in segno di amicizia. Bellissimo gesto di FairPlay che fa davvero onore alla squadra di casa. Prossimo appuntamento sabato 30 aprile, in casa contro la Villa York.

Roma Waterpolo 8 – Chiavari Nuoto 11

(1-2) (1-2) (4-4) (2-3)

Roma Waterpolo: Massenzi, Di Palma, Musso 1, Rapuano, Piacentini 2, Cavallari, Campana, Di Basilio, Di Prospero, Natalucci, Casciotta 3, Cimini2, Di Bisceglia. All. Santoni

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 2, Botto G, Pagliuchi 1, Botto S 2, Chiavaccini 3, Raineri 3, Romanengo, Greco, Schiaffino, Dinu A. All. Dinu R.