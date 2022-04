Serie B? Non è ancora detto, ma se accadrà il Genoa sarà in mani salde

Molti tifosi, specie quelli da “tastiera”, fanno finta di non saperlo, oppure non lo sanno veramente.

La realtà è una sola: senza l’intervento della “777 Partners” oggi probabilmente il Genoa CFC sarebbe finanziariamente sull’orlo del baratro, ad un passo dal fallimento.

La situazione debitoria lasciata dalla gestione precedente era impressionante, con un bilancio che definire in passivo era un eufemismo.

Ciononostante, una volta acquistato da Enrico Preziosi il Grifone, il nuovo gruppo americano si era detto convinto di rilanciare il Genoa da subito, investendo milioni e programmando un futuro immediato – 3 o 4 anni – con la società più antica d’Italia lanciata e stabilmente nella parte alta, altissima della classifica.

Invece la situazione era ben peggio di quanto auspicato.

Da li, diversi milioni – non noccioline – destinati a rinforzare la squadra a Gennaio sono dovuti confluire nel bilancio, per evitare il tracollo societario.

Mettiamoci anche due attaccanti – uno gioca in Spagna l’altro in Inghilterra – che hanno rifiutato la ricca offerta rossoblù perchè spaventati dalla brutta classifica a fine girone di andata, e tutto è spiegato.

La nuova proprietà ha diramato un Comunicato Stampa sulla vicenda, che riportiamo qui di seguito in maniera integrale:

“777 Genoa CFC Holdings Srl, in qualità di azionista proprietario del 99.89% di Genoa CFC spa, insieme a tutto il Gruppo 777 Partners, conferma e ribadisce il proprio impegno a lungo termine per riportare il Genoa dove gli compete, per storia e tradizione. Nei primi mesi dall’acquisto della Società, il Gruppo 777 Partners ha investito nel Genoa oltre 50 milioni di Euro, a riprova della grande fiducia nel progetto di rilancio e di sviluppo del club. In merito alle fantasiose notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa, 777 Genoa CFC Holdings Srl, per ovvie ragioni di professionalità, eleganza e rispetto degli accordi presi, risponderà esclusivamente nelle sedi competenti, riservandosi ogni azione a tutela dell’immagine e della reputazione del Genoa, nonché del Gruppo 777 Partners. L’unico obiettivo di tutti è quello di restare concentrati sulle ultime cruciali partite della stagione. Forza Genoa!”.

Chiaro, chiarissimo. Rivolto soprattutto a chi contesta e non conosce le cose.

La speranza di salvarsi è ridotta al lumicino, ma in questo campionato strambo, nonostante due sole vittorie in campionato, può ancora succedere di tutto; nonostante situazioni incredibili e distorte come il recupero Venezia-Salernitana posticipato addirittura al 5 maggio! UNO SCANDALO.

Se invece si retrocederà, il vero genoano lo farà con onore, sapendo di poter contare su un futuro finalmente sereno.

Il Genoa è in mani salde, non fallirà; ricordando che sono già fallite (e rinate, ma per noi non è la stessa cosa…) tante altre protagoniste della serie A, Torino, Napoli e Fiorentina su tutte.

Ma il Vecchio Balordo è sempre lì, a lottare.

Grazie ai suoi veri tifosi ed a “777 Partners”.

un caro saluto da FRANCO RICCIARDI