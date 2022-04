Tragico terremoto in Bosnia Erzegovina: un morto e diversi feriti

Altre due scosse in Erzegovina ed una in Croazia. Epicentro a 42 chilometri a sudest di Mostar

Una notte con il terremoto è appena passata in Bosnia Erzegovina. Il bilancio ufficiale che potrebbe peggiorare è di un morto, una donna di 28 anni e di diversi feriti.

Il primo, il più potente, secondo quanto riporta l’INGV italiano è stato di ML 6.0 (5.7 secondo altri istituti) in Erzegovina alle 23:07:51 ora italiana con ipocentro con coordinate geografiche 42.8140 di latitudine e 18.0720 di longitudine ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar.

Il terremoto è stato percepito anche in Italia, in particolare in Abruzzo e in Campania, a Napoli. Diverse le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco.

Il terremoto è stato chiaramente avvertito in tutta l’area dei Balcani, la maggior parte delle segnalazioni si sono però concentrate nell’area meridionale della Croazia e della Bosnia, in quella settentrionale del Montenegro e in quella occidentale della Serbia.

L’evento INGV:http://terremoti.ingv.it/event/30725281

Terremoto in Bosnia Erzegovina: dopo la prim, altre due scosse in Erzegovina

Alla prima scossa ne sono seguite altre due. La prima di ML 4.0 alle 02:59:08 con ipocentro con coordinate geografiche 43.0460 di latitudine e 18.0640 di longitudine ad una profondità di 10 km.

Una successiva di ML 4.4 alle 04:20:28 con coordinate geografiche 43.0830, 18.0030 ad una profondità di 10 km.

Una quarta scossa di ML 3.5, questa volta in Croazia è avvenuta alle 04:34:24.

L’ultimo forte terremoto che ha colpito i Balcani (magnitudo 6.2) era avvenuto il 26 novembre 2019, alle 04:51:55