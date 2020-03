Serie B, arriva la sospensione anche del campionato cadetto

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, con particolare riguardo all’art. 1 co. 1, lett. d) di tale provvedimento;

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale”, con particolare riguardo all’art. 1 co. 3, di tale provvedimento ai sensi del quale “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. (…)”;

– vista l’efficacia delle disposizioni del predetto Decreto sino al 3 aprile 2020;

– visto il C.U. FIGC n. 179/A del 10 marzo 2020, il quale delibera “di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC”;

– ritenuto nel caso di specie, in stretta aderenza ai predetti Decreti ed al C.U. FIGC summenzionato, di dover derogare alle previsioni di cui al C.U. LNPB n. 117 del 5 marzo 2020 (“Gare a porte chiuse per tutte le competizioni LNPB”);

dispone

– la sospensione di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (ovvero, Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) in programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 nonché dal C.U. FIGC n.179 del 10 marzo 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse;

– di doversi intendere l’utilizzo “a porte chiuse” degli impianti sportivi, unicamente per le sedute di allenamento degli atleti professionisti, così come disposto dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020.