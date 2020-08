Serie A: tra una decina di giorni il calendario 2020-21

Una regione con tre squadre in Serie A. Tra una decina di giorni la Lega, fatte salve variazioni del quadro di riferimento, pubblicherà il calendario della prossima edizione del massimo campionato di calcio. Il 27 agosto è fissata intanto l’ufficializzazione, da parte della F.I.G.C., delle squadre iscritte ai tornei nazionali e distribuite tra le varie categorie. Rispetto agli altri anni, per via dell’emergenza Covid-19, il sorteggio potrebbe avvenire in assenza dei dirigenti dei club, senza quindi una cerimonia in presenza fisica per evitare rischi di assembramento. In questa occasione saranno confermate, o meno, anche le date dei numerosi turni infrasettimanali di una stagione che si annuncia compressa.