Serie A: orario e calendari della ripresa del calcio

La Serie A ha la sua data di ripresa e sono stati delineati anche orari e calendario.

Le 124 sfide che rimangono saranno distribuite su 7 fine settimana e 6 finestre infrasettimanali, 13 giornate precise dal 20 giugno al 2 agosto. In seguito si definirà con quale partite di campionato ricominciare, quasi sicuramente la 27esima giornata (il clou è Atalanta-Lazio), per intero con i 4 recuperi della 25esima giornata in scena mercoledì 24 giugno (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma).

FINE SERIE A E ORARI: SI TERMINA IL 2 SE… – L’obiettivo è concludere il campionato il 2 agosto, il termine del 20 fissato dalla Federcalcio servirà come margine per eventuali recuperi. Considerando il caldo estivo, la volontà della Lega è quella di utilizzare tre finestre orarie: 17.15, 19.30 e 21.45, richieste anche dalle tv nonostante i dubbi dell’AIC. Fine prevista per il 2 agosto, chiaramente se non ci saranno problemi o rinvii per qualche positivo, altrimenti il rischio è una nuova sospensione, con i piani B e C, playoff e cristallizzazione della classifica, che diventerebbero decisivi.