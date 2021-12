Serie A, esclusione Salernitana: ecco come cambierebbe la corsa salvezza

Il caso Salernitana continua a scuotere il mondo della Serie A e potrebbe sconvolgere la lotta salvezza in cui Genoa, Spezia e più defilata Samp devono ancora dire la loro.

Le 14 squadre che hanno vinto o pareggiato contro la Salernitana (dal Bologna alla prima giornata fino all’Inter nell’ultimo turno) vedranno decurtate il proprio punteggio (rispettivamente di -3 e -1 punti). Genoa e Venezia, sconfitte dalla formazione di Colantuono, non perdono punti – così come resterà invariata la classifica dell’Udinese – mentre a Verona e Cagliari ne verrà sottratto uno. Una piccola scossa in chiave salvezza a beneficio del Grifone, dei lagunari e della stessa formazione di Mazzarri: tutte guadagnerebbero punti rispetto allo Spezia, unica squadra a battere la Salernitana tra quelle in fondo alla classifica. che dovrebbe rimontare 4 e non più 6 punti per restare in A.

Inter 43

Milan 39

Napoli 36

Atalanta 35

Juventus 31

Roma 29

Fiorentina 29

Lazio 28

Empoli 24

Bologna 24

Verona 23 (perde un punto)

Torino 22

Sassuolo 21

Udinese 20 (una partita in meno, punti invariati)

Sampdoria 17

Venezia 17 (non perde punti)

Spezia 13

Genoa 11 (non perde punti)

Cagliari 9 (perde solo un punto)