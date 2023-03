Sereni Orizzonti festeggia l’8 marzo. La RSA di Recco ha organizzato diverse attività con i residenti nella struttura.

Sereni Orizzonti festeggia l’8 marzo, i dettagli.

Per la Festa della Donna grande allegria nella residenza per anziani ‘San Francesco’ di Recco, gestita dal Gruppo Sereni Orizzonti: gli anziani residenti in struttura si sono dedicati alla creazione di alcuni lavoretti manuali e durante il pomeriggio hanno festeggiato con mimose e palloncini. Gli ospiti, infatti, hanno realizzato pacchettini contenenti le mimose e bigliettini

Il laboratorio manuale organizzato per l’8 marzo si inserisce all’interno di un progetto che si articola in diverse iniziative mirate ad allenare le abilità manuali e cognitive degli anziani.

Soprattutto in questo periodo è molto urgente la necessità di coinvolgere gli ospiti in attività che catturino la loro attenzione: con la pandemia molti anziani si sono sentiti isolati e hanno perso il sincero benessere che danno gli attimi di convivialità.

Francesca Chiarlo, direttrice della struttura, dichiara:

«Stimolare i nostri ospiti ad attività pratiche, che allenino le loro capacità è un lavoro costante. La ricorrenza, inoltre, ci dà l’occasione per trattare un tema importante e festeggiare tutte le donne. In struttura ce ne sono tantissime: dalle nostre ospiti, alle lavoratrici. Un giorno speciale, dunque, per tutti quanti».

La struttura può accogliere un totale di anziani con diversi gradi di non autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.