Al Sivori arriva “Un uomo felice” di Tristan Séguéla. Appuntamento a Genova al cinema il 12 marzo alle ore 21:15.

Al Sivori arriva “Un uomo felice” – (Genova, salita Santa Caterina 54 r., tel. 010 5532054)

UN HOMME HEUREUX (Un uomo felice)

Versione originale francese con i sottotitoli in italiano

Regia Tristan Séguéla

Con Fabrice Luchini e Catherine Frot, Philippe Katherine

Commedia, Francia 2023 – Durata 89’

Fabrice Luchini e Catherine Frot sono i due mattatori della commedia “Un uomo felice” di Tristan Séguéla, una storia perfetta per ridere dei pregiudizi sull’identità transgender.

Per ascoltare le loro voci non doppiate e vedere il film in lingua originale francese con i sottotitoli in italiano, l’appuntamento è domenica 12 marzo alle 21.15 al cinema Sivori (salita Santa Caterina 54r.).

In una cittadina del Pais-de-Calais, estremo nord della Francia, il sindaco conservatore Jean Leroy è pronto a ripresentarsi ai suoi elettori e a governare per il terzo mandato di fila. Una sorpresa inaspettata, però, mette a repentaglio la sua vita pubblica e privata: la moglie Edith, dopo anni di matrimonio e fedeltà, ha iniziato la transizione per diventare uomo.

Incapace di accettare la decisione della moglie – che ha seppellito biancheria e vestiti femminili, indossa baffi finti e chiede di essere chiamata Eddy – Jean dovrà mettere in discussione idee e preconcetti e trovare il modo, tra la casa, la piazza e i luoghi del suo potere, di venire a patti con una nuova vita.

Il regista Tristan Séguéla ha spiegato che gli sceneggiatori Guy Laurent e Isabelle Lazard si sono ispirati per questo film alla storia di un loro amico, che ha iniziato la transizione di genere all’età di cinquant’anni e ha fatto di tutto per preservare il suo matrimonio.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor: BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione;

Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste); City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti.

