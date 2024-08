Serate Gastronomiche Recchesi: Le Donne del Vino portano la Franciacorta a Recco

Proseguono le Serate Gastronomiche Recchesi con alcuni eventi speciali.

L’appuntamento, intitolato “Le Donne del Vino: La Liguria incontra la Lombardia”, celebra l’incontro tra i vini liguri e quelli della Franciacorta, offrendo un’esperienza enogastronomica unica.

L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, nata nel 1988 grazie all’intuizione della produttrice toscana Elisabetta Tognana, è oggi guidata da Daniela Mastroberardino di Montefusco (Avellino). Con oltre 1000 iscritte, l’associazione rappresenta tutte le categorie della filiera vitivinicola, dal vigneto alla cantina, fino alla tavola e alla comunicazione. Il suo obiettivo è promuovere la cultura del vino e valorizzare il ruolo delle donne nel settore vitivinicolo, affermandosi come uno dei sodalizi più attivi nel panorama enogastronomico italiano.

La Delegazione Liguria dell’associazione è guidata da Cinzia Mattioli del ristorante DOC di Borgio Verezzi, con socie come Paola Bisso, ristoratrice del Ristorante Da Ö Vittorio, e Daniela Crosignani Bernini, esperta in comunicazione e ufficio stampa per Dimensione Riviera e il Consorzio della Focaccia di Recco.

Ogni estate, le Donne del Vino Liguria organizzano eventi enogastronomici che portano sulle tavole liguri vini d’eccellenza provenienti da tutta Italia. Quest’anno, l’incontro tra DDV Liguria e DDV Lombardia vedrà protagonista la Franciacorta, con la partecipazione dei Vigneti Cenci e della produttrice Giuliana Cenci.

Lunedì 19 agosto. Da Ö VITTORIO (via Roma 160 Tel. 0185 74029): “La Liguria incontra la Lombardia”, 60 Euro per persona tutto compreso.

Mercoledì 21 agosto. Alfredo ALFREDO (via S.G. Battista 33 Tel. 0185 74653): Il Villereccio di Alfredo, 30 Euro per persona tutto compreso.

Giovedì 22 agosto. Lino (via Roma 70 Tel. 0185 74336): Serata mediterranea, 45 Euro per persona tutto compreso.