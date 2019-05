IMPERIA. 16 MAG. Una rappresentanza ufficiale della sezione UNUCI di Sanremo-Imperia parteciperà il 2 giugno in piazza Colombo (inizio alle ore 9 e 30) alle manifestazioni matuziane in divisa, con la bandiera dell’ Associazione. Proseguono dunque con assiduità ed entusiasmo le molteplici attività dell’ UNUCI di Sanremo che è anche impegnata in iniziative di carattere sociale e di volontariato.

Il 2 giugno dopo le celebrazioni ufficiali seguirà il pranzo alla Base Logistica dell’ Esercito. Per le prenotazioni dei soci e dei simpatizzanti del sodalizio è possibile contattare direttamente il segretario del sodalizio Tenente di Vascello Costantino Dinielli anche attraverso la sua pagina Facebook.

Recentemente la Sezione di Sanremo Imperia dell’U.N.U.C.I. ha tenuto il suo consueto pranzo sociale alla presenza dell’Assessore Mauro Menozzi e del Sindaco di Sanremo Alberto Banchieri, che hanno portato i saluti dell’Amministrazione Comunale. Nell’ occasione l’ assemblea potuto ratificare i risultati delle elezioni per il rinnovo del direttivo. Le elezioni hanno riconfermato alla carica di Presidente il Capitano Domenico Prevosto.

Queste le altre cariche assegnate: vice presidente il Capitano Marco Bellugi; consiglieri il Colonnello Riccardo Lanteri ed i Capitani Giorgio Bergamini e Roberto Capaccio. Alla carica di segretario è stato eletto il Tenente di Vascello Costantino Dinielli.

Tra le prossime iniziative dell’Unuci Sanremo-Imperia vanno segnalate il 22 settembre (alle ore 15 e 30) la conferenza del Colonnello Riccardo Lanteri su: “ La Prima guerra mondiale. Fotografie” ed il 3 novembre l’ adunata di preparazione per le cerimonie del giorno successivo, il 4 novembre Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo dell’ entrata in vigore dell’ armistizio di Villa Giusti, il 4 novembre del 1918, giorno in cui avvenne al resa dell’ esercito austro-ungarico.

Da segnalare anche che sempre il 2 giugno, ma ad Albenga, presso la foce del fiume Centa, ci sarà una spettacolare serie di lanci di paracadutisti. L’evento di lanci, che verrà organizzato dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Villanova Albenga Alassio, è patrocinato dal Comune di Albenga. Per avere maggiori informazioni su questo evento albenganese è possibile invece contattare il presidente della sezione paracadutista Angelo Fresta 342 063 4765, oppure il segretario della sezione paracadutista Roberto Trevisanutto 339 28 76 989.

CLAUDIO ALMANZI