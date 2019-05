Riparato bug nel codice di Whatsapp, necessario aggiornare l’app

E’ stato riparato il bug nel codice di Whatsapp che ha esposto la nota app di messaggistica all’attacco di uno spyware.

Sarà sufficiente avere l’ultima versione sia dell’applicazione che del sistema operativo per essere immuni.

Lo afferma la stessa compagnia in un comunicato.

“Whatsapp – si legge in una nota – incoraggia le persone ad aggiornare la app all’ultima versione, e a tenere aggiornato anche il sistema operativo, per proteggersi da potenziali attacchi progettati per compromettere le informazioni nel dispositivo. Stiamo lavorando in maniera costante con i nostri partner per fornire gli ultimi aggiornamenti per proteggere i nostri utilizzatori”.

Il problema riguarda WhatsApp per Android nelle versioni prima della 2.19.134, WhatsApp Business per Android prima della 2.19.44, WhatsApp per iOS prima della 2.19.51, WhatsApp Business per iOS prima della 2.19.51, WhatsApp per Windows Phone prima della 2.18.348 e WhatsApp per Tizen precedente alla 2.18.15.

Secondo quanto ha riportato l’azienda, lo spyware è inserito nei pacchetti di dati inviati quando si fa una chiamata, e forza la app del dispositivo ricevente a sovrascrivere alcune parti della memoria.