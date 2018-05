Seminario di Massimo Cicolin a Garlenda il primo giugno

SAVONA. 24 MAG. Il noto trainer Massimo Cicolin verrà da Vicenza a Garlenda per presentare “ Le costellazioni Familiari del sé” ed il famoso metodo per vivere in armonia e libertà la propria vita.

Si tratta di una occasione per incontrare ed ascoltare uno dei supervisor e trainer counselor più efficaci attualmente operanti in Italia. Il corso della durata di tre giorni (dalle 17 e 30 del primo al 3 giugno) ha lo scopo di presentare un metodo all’ avanguardia per poter comunicare adeguatamente un tema di grande portata esistenziale: “Vivere felici con il bambino che è in te”.

“Massimo Cicolin, supervisor trainer counselor- ci ha spiegato Dolores Saracini, una delle organizzatrici- preparatosi alla scuola di Bert Hellingher, giunge fino da noi in Riviera per condurre questa tre giorni di esperienza potente e profonda. La speranza è che la sua presenza sia di stimolo per coloro che vorranno partecipare a questo evento, che rappresenta una occasione ideale per conoscere meglio e migliorare noi stessi”.

Il corso, che si svolgerà nell’ agriturismo “Il Giardino del Sole”, in via Praglione, 3 a Garlenda, rappresenta una opportunità per coloro che sentano al necessità di affrontare profonde tematiche legate alle costellazioni familiari del sé.

“Io pratico questo metodo- prosegue la Saracini- da diversi anni e devo, a mio parere, riconoscere che è uno strumento potente e profondo per portare in luce tutti gli aspetti positivi legati alle dinamiche individuali, sociali e famigliari. Grazie al Seminario potremo ritrovare le nostre energie vitali e l’ energia magica del bambino interiore che è in ciascuno di noi. Un bambino che è sensibile e che ama giocare, creare e stupirsi”.

Per coloro che desiderano iscriversi è possibile telefonare al numero 3294636184. Per chi desiderasse invece maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lifecounselor.it o fare domande e richieste scrivendo direttamente all’ indirizzo di posta elettronica formazione@lifecounselor.it

CLAUDIO ALMANZI