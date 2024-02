I Verdeblù espugnano il Lovagnini e sono secondi in solitaria

Campo Ligure Il Borgo, nel big match per il secondo posto momentaneo, espugna il Lovagnini del Torriglia.

In una partita intensa gli ospiti non perdono mai l’orrizzonte, neppure quando, nel secondo tempo, perdono Bambara per doppia ammonizione.

Ad aprire il match è Luca Pastorino al 45’ del primo tempo con una bella azione personale.

Nella ripresa, al 17’ Davide Oliveri, tira da fuori e raddoppia.

Al 65’ fallo in area del portiere di casa in uscita: il direttore di gara assegna la massima punizione. Lorenzo Pastorino dal dischetto realizza al 67’ superando Bernini: lo 0-3.

Il Campo Ligure perde Bambara per doppia ammonizione con il Torriglia che mette pressione agli ospiti.

Al 33’ della ripresa Milici accorcia le distanze con un rigore realizzato ai danni dei Verdeblù.

Ma ormai non c’è più tempo: anche nei 5 minuti di recupero il Torriglia ci prova, ma il risultato non cambia e rimane sull’1-3.

I Verdeblù sono ora secondi in solitaria a 35 punti. Il Torriglia è terzo a 32.

Alcuni minuti del match – Video

Il tabellino

Torriglia 1977 – Campo Ligure Il Borgo 1 – 3

MARCATORI: 45′ pt L. Pastorino (C), 17′ st D. Oliveri (C), 22′ st Rig. L. Pastorino (C), 33′ st Rig. A. Milici (T)

TORRIGLIA 1977: S. Bernini, J. Pascucci, A. Avanzino, A. Maiani, M. Conte, N. Trocino, L. Fraguglia, D. Nanio, L. Serpe, A. Gibertoni, A. Milici. All: Margari Luca

CAMPO LIGURE IL BORGO: D. Pastorino, G. Pastorino, M. Merlo, D. Oliveri, M. Pastorino, S. Pappalardo, A. Oliveri, M. Bootz, L. Pastorino, A. Bambara, S. Macciò. All: D’Angelo Enrico

ESPULSI: A. Bambara (C)