Scopriamo la nuova Supercoppa italiana: formula e calendario

Si giocherà dal 21 al 25 gennaio 2024 la nuova Supercoppa italiana a quattro squadre, voluta fortemente dalla Lega Calcio per emulare il format spagnolo, già attivo da diverso tempo. Non più, quindi, una partita secca tra la vincitrice del campionato e della Coppa Italia, ma una final four con quattro squadre tra le prime due classificate della Serie A e le due finaliste di coppa. La prima edizione si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita.

A contendersi la 36ª edizione della Supercoppa italiana ci saranno perciò l’Inter di Inzaghi, vincitori della Coppa Italia nella finale contro la Fiorentina, seconda squadra partecipante; il Napoli, grazie allo storico scudetto dello scorso anno; e la Lazio, che ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica.

Le semifinali si giocheranno il 21 e il 22 gennaio, con il Napoli campione d’Italia che dovrà vedersela contro la Fiorentina e l’Inter che giocherà contro la Lazio seconda classificata. Le due squadre che usciranno vincenti dalle semifinali si affronteranno quindi in gara secca il 25 gennaio. I migliori bookmakers hanno già pubblicato i loro pronostici, e offrono sul mercato Antepost/Vincente Supercoppa Italiana 2023-24 l’Inter a 2.50, seguita dal Napoli a 2.75, dalla Lazio a 5.00 e dalla Fiorentina a 8.00.

Sembra quindi che i nerazzurri abbiano buone probabilità di sollevare la terza supercoppa consecutiva, l’ottava per il club e la quinta per Simone Inzaghi che, se dovesse riuscirci, salirebbe al primo posto in assoluto tra gli allenatori italiani per numero di trofei, scavalcando Marcello Lippi e Fabio Capello. Le possibilità, in effetti, ci sono tutte, considerando soprattutto il momento non troppo esaltante delle avversarie tra difficoltà di gioco e cambi in panchina. Quelle di Supercoppa italiana sono partite già viste in formato digitale nelle virtuali Goldbet, simulazioni in tutto e per tutto fedeli alla realtà, disponibili h24 sul portale di gioco italiano, nelle quali è possibile piazzare scommesse e pronosticare risultati.

Ma tornando alla Supercoppa 2024 e alle novità introdotte. Sembra che ci sia l’accordo con l’Arabia Saudita per concedere a una squadra locale di giocare contro una delle due semifinaliste perdenti. Un’amichevole di lusso che fa parte degli accordi intercorsi tra le parti, oltre alla replica per la prossima stagione e per altre due edizioni nel biennio 2027-29.

Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A, ha confermato quanto detto in una recente intervista, dichiarando: “Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. La prossima competizione avrà già quattro squadre e all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. La prossima stagione la Supercoppa a 4 formazioni frutterà 23 milioni, mentre con una gara sola e l’amichevole la cifra scenderà a 12 milioni”. Una questione economica non da poco, che tradotta per singola squadra vorrebbe dire 7 milioni alla squadra vincitrice e il restante da dividere tra le altre partecipanti al torneo.

De Siervo ha però ipotizzato il ritorno a gare secca più amichevole già dal prossimo anno: “La scelta del format può essere rimessa in discussione anno dopo anno e sarà definita in base agli impegni e al calendario delle partecipanti”. Un’ipotesi molto probabile, considerando anche i nuovi calendari di Champions ed Europa League che entreranno in vigore proprio dalla prossima stagione. Quella di gennaio potrebbe quindi essere una Supercoppa italiana a quattro squadre unica nella storia del trofeo, senza precedenti e senza susseguenti. Una ragione in più per seguirla con attenzione e, per le squadre partecipanti, cercare di vincerla.