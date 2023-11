Pieve Ligure, dalla Valpolicella al Golfo Paradiso: buona la prima

Una giornata all’insegna della formazione e dell’enogastronomia con Sommelier Italia e Olive Hill B&B Golfo Paradiso

Bella giornata quella di sabato 25 novembre a Pieve Ligure all’insegna della formazione e dell’enogastronomia.

Sommelier Italia insieme a Olive Hill B&B Golfo Paradiso ha organizzato la giornata esperienziale “Dalla Valpolicella al Golfo Paradiso”.

Si è trattato di un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta dell’olio extra vergine di oliva, il miele e il vino. Il tutto curato dall’esperta di analisi sensoriale e formazione Elsa Menegolli, della sommelier dell’olio extra vergine di oliva Sabrina Malatesta e dell’operatrice olistica Elisa Olcese.

Il tutto è iniziato al mattino con l’ “Extra Virgin Olive Oil Breakfast” la colazione a base di pane e di olio di Pieve Ligure.

Nel pomeriggio nel vicino oliveto il viaggio esperienziale è proseguito con la tipica focaccia ligure ed una degustazione di miele con vari abbinamenti e naturalmente di olio.

Tra l’assaggio di un miele e l’altro, l’operatrice del benessere Elisa praticava in mezzo agli ulivi un massaggio rilassante e rinfrescante al volto e alla mani che è stato decisamente apprezzato.

Pieve Ligure, Dalla Valpolicella al Golfo Paradiso: la serata con una sessione formativa di alto livello

Dalle 19.30 il culmine della giornata con Elsa Menegolli che ha tenuto una sessione formativa di alto livello, per quanto riguarda l’olio, il miele e il vino.

Un aperitivo con uno spumante rosé ha fatto da apertura alla serata mettendo d’accordo tutti anche per la presenza della regina di Recco: la focaccia col formaggio di Tossini.

Si è passati subito dopo alle operazioni tecniche per conoscere l’olio, naturalmente coinvolgendo i presenti, fra cui alcuni produttori locali. Si sono trovati anche a confrontare e a riconoscere il proprio olio prodotto, nascosto fra l’olio ligure della riviera, quello della taggiasca di ponente, ma anche quello “nuovo” dell’Abruzzo, l’olio veneto e infine un olio pugliese puri premiato.

Si è passati poi all’assaggio del miele di acacia, di eucalipto, di castagno e del nostro miele ligure dell’Alta Val Trebbia Millefiori. Diversi gli abbinamenti: dalla ricotta e cioccolato, per passare attraverso la polenta e speck ed arrivare al gorgonzola.

Prima però Elsa ha raccontato da chi viene prodotto il prezioso alimento, le api e la vita di un alveare.

Assaggi di vino della Valpolicella d’annata hanno acceso la discussione con i presenti che hanno posto diverse domande alla relatrice.

Nel finale della serata è intervenuto anche il noto macellaio locale Tonino. Tonino ha portato a disposizione dei presenti un’altra specialità di Genova e della provincia: la “testa in cassetta”.

Prima della degustazione Tonino ha raccontato come dalla più che trentennale esperienza con il padre, ha imparato il metodo per confezionare questo alimento. Composto per metà da carne di maiale e metà da carne di vitello.

La fine della serata è terminata con l’assaggio di alcuni dolci e canestrelli.

Le due organizzatrici della giornata enogastronomica si sono dette soddisfatte del risultato e promettono nuovi eventi. L.B.

Photo Gallery