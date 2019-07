Scontri in piazza Corvetto, denunciati altri 22 antagonisti

A giugno ne erano stati identificati e denunciati 26

In merito agli scontri del 23 maggio in piazza Corvetto, in occasione del comizio per la chiusura della campagna elettorale di CasaPound in Piazza Marsala, la Digos della Questura di Genova ha denunciato altre 22 persone, sempre tutte genovesi e di età media compresa tra i 20 e i 56 anni. Già nel mese di giugno ne erano state identificate e denunciate 26 per le condotte tenute durante tale giornata.

Infatti, cin concomitanza all’evento di estrema destra, e ad un contemporaneo presidio pacifico per contestare l’iniziativa di CasaPound sotto la Prefettura da parte della CGIL, ANPI e associazionismo vario, è stata indetta una contromanifestazione pubblicizzata sui siti d’area, a cui hanno aderito le componenti antagoniste, anarco-insurrezionaliste e portuali genovesi più radicali, di cui fanno parte gli indagati.

Grazie al meticoloso lavoro degli investigatori della Digos e alle riprese della Polizia Scientifica fatte sia preventivamente all’inizio della manifestazione sia durante la fase degli scontri si è potuta ricostruire la completa dinamica degli avvenimenti e si è arrivati a identificare e denunciare altri 22 autori delle condotte criminose. In particolare, come riscontrato dagli agenti, molti degli indagati hanno utilizzato, per non essere riconosciuti, la tecnica di cambiarsi indumenti e travisarsi durante gli scontri, ma proprio il lavoro di analisi delle immagini ha portato comunque al loro riconoscimento.

Anche in questa “seconda tranche”, sono compresi soggetti già noti alla Digos quali appartenenti alle aree antagoniste di alcuni centri sociali genovesi, portuali, e anarchico “movimentiste” ed insurrezionaliste, nonché anche alcuni “ultras” del Genoa che sono stati dunque denunciati per resistenza aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, getto pericoloso di cose, danneggiamento, travisamento e alcuni di essi per accensione pericolosa e lancio di fumogeni.

La Digos di Genova è ancora al lavoro per identificare altri soggetti le cui condotte integrano estremi di reato.