Concerto d’Estate della Banda Musicale Città di Voltri

Sabato 20 luglio, durante i festeggiamenti di Nostra Signora del Carmelo, nel cortile della Scuola Media Istituto Comprensivo Ansaldo a Voltri, la Banda Cittadina ha tenuto il suo concerto d’estate.

È un vero ritorno alla Piazza quello della nostra Banda, che si è presentata davanti ad un numeroso pubblico di appassionati che è stato coinvolto da subito dal programma proposto.

La serata ha proposto due parti, la prima più classica, con l’Ouverture della Carmen, due pezzi originali per banda e un applauditissimo medley di canzoni degli Abba diretta dal maestro Andrea Mineccia e la seconda con brani della colonna sonora del film Aladdin, la colonna sonora della serie cult Games of Trhones, la celeberrima Moon River con Giovanni Acquilino nelle vesti di cantante oltre che di flautista, il Tempo delle Cattedrali dall’opera di Riccardo Cocciante e lo scatenato Welcome to the jungle dei Gun ‘s Roses diretti da Alberto Acquilino.

Andrea e Alberto, i nostri due maestri sono anche strumentisti della nostra banda, e che strumentisti! Ma soprattutto sono musicisti che hanno iniziato la loro avventura musicale nella Banda Musicale Città di Voltri, una banda che pur vantando 180 anni di attività è una formazione giovane, indipendentemente dall’età anagrafica: in banda la differenza di età è il vero valore aggiunto.

La presentazione dei brani è stata affidata alle originali introduzioni degli attori Eleonora Dagna e Giuseppe Provato.

La serata è terminata dopo i doverosi ringraziamenti, in particolare al Parroco della Parrocchia di S.Erasmo don Tommaso che ci ha ospitato, con il Pescatore di De Andrè, anche questa cantata da Giovanni Acquilino e la riproposizione di Welcome to the Jungle.

Roberto Polleri