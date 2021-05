Sciorba: lunedì scatta la stagione balneare

“E’ un annuncio colmo di aspettative quello dell’apertura stagionale del nostro stabilimento estivo”, racconta emozionato Massimo Fondelli, amministratore delegato My Sport. “E così il nostro villaggio acquatico e l’impiantistica sportiva ripartono con slancio puntando, all-in-one, in un’unica location, su svago, relax, divertimento e attività fisica. Benessere e famiglie i nostri punti fermi con il My Sport Village”.

Fondelli racconta il percorso che ha portato alla totale riapertura del polo d’eccellenza per lo sport e il tempo libero a Genova: “Se per l’ultima volta ci voltiamo indietro, sono stati mesi di duro lavoro, sacrifici e tanta resilienza. Le difficoltà gestionali ci sono, e ci saranno, da affrontare anche assieme alle istituzioni per trovare riequilibrio e sostenibilità. Inutile sarebbe nascondere i disagi, con ricavi in picchiata e costi sempre al galoppo. Ma il gruppo ha dimostrato di essere estremamente coeso, ci ripresentiamo al grande pubblico in forma e con entusiasmo. Abbiamo deciso di affrontare le nuove sfide con l’obiettivo di riconquistare da subito il nostro popolo”.

Quindi ora Sciorba sarà di nuovo tutta per i genovesi. In segreteria confermano: “I telefoni hanno ripreso da tempo a squillare con alta frequenza tantoché il sovraccarico ci ha spinto ad aprire e rinforzare nuovi canali di comunicazione e di messaggistica, il seguito sui social é in costante aumento, ma soprattutto le persone ritornano in presenza a chiedere informazioni, a prenotarsi e a sottoscrivere abbonamenti”.

Segno di una ritrovata fiducia, voglia di normalità, voglia di ripartire. La partenza dello stabilimento balneare segue l’avvio delle attività nelle piscine all’aperto che dal 15 maggio avevano già riaccolto il nuoto libero, i corsi di nuoto bambini e adulti e l’acqua fitness.

“Le dotazioni e gli allestimenti estivi sono ai massimi – spiega Christian Gattorno responsabile area estiva di Sciorba – la piscina olimpionica all’aperto, la “spiaggetta” dei bambini, i prati all’inglese, solarium e postazioni con lettini e ombrelloni, il nuovo castello di scivoli, lo scivolo toboga, il parco acquatico con percorso di gonfiabili WiBit, il centro estivo dal 14 giugno, il servizio bar e la ristorazione, oltre alla mensa per il nostro campus bimbi. Rispetto alla scorsa estate abbiamo aumentato le postazioni dei lettini e degli ombrelloni con nuovi spazi in pineta”.

Un’altra novità sarà l’accesso Wi-Fi completamente gratuito su tutta l’area estiva. Divertimento garantito con il massimo rispetto dei requisiti di sicurezza e delle misure igienico-sanitarie. Il proposito della Direzione Sciorba è chiaro: “Quest’estate vogliamo semplicemente far stare bene tutti i nostri affezionati clienti e chi vorrà venire a scoprire questa magnifica offerta”.

Info

ORARI STABILIMENTO BALNEARE

Dal lunedì’ alla domenica dalle 9:00 alle 19:00,

ORARI SEGRETERIA

Dal lunedì al venerdì 8-20, sabato 8-18, domenica 9-18

Contatti

• pagina Facebook www.facebook.com/piscinesciorba

• telefono 010 8380764

• messaggistica Whatsapp 346 0317637

• canale Telegram News Piscine Sciorba

• Mail info@piscinesciorba.com