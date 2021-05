Mercato Genoa, il punto delle manovre tra obiettivi e conferme

Punto sulle manovre mercato per il nuovo Genoa del confermato Davide Ballardini.

Il tecnico rossoblù, tornato a casa per qualche giorno di vacanza, è in continuo contatto con la dirigenza per pianificare i primi colpi di mercato.

La settimana in arrivo servirà per focalizzare gli obiettivi con alcuni elementi già inquadrati ed altri per i quali i rossoblù dovranno superare la concorrenza di altri club.

Tra le richieste del tecnico romagnolo le conferme di giocatori come Strootman e Perin che il Genoa proverà a trattenere.

L’olandese è in uscita dal Marsiglia e bisognerà discutere più che altro il suo oneroso ingaggio mentre per il portiere ci sarà da superare la concorrenza dell’Atalanta, che sul piatto può mettere la partecipazione alla prossima Champions League. Ma tutto, per il portiere, dipenderà comunque dalla Juventus, proprietaria del cartellino con la quale il Genoa è in ottimi rapporti.

Sul taccuino dei dirigenti rossoblù anche gli esterni Sabelli e Reca, oltre all’attaccante Messias che piace anche a Lazio, Bologna e Salernitana