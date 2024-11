TEX ritorna a Recco: l’Associazione Culturale Le Arcate riparte con il Cow Boy, dal 30 novembre all’8 dicembre alla Sala Polivalente

TEX ritorna a Recco: l’Associazione Culturale Le Arcate riparte. L’associazione culturale Le Arcate ha scelto d’inaugurare il suo anno sociale con il progetto TEX ritorna a Recco, omaggio ad uno dei più celebri e amati personaggi del fumetto italiano, nato dall’immaginazione di Gianluigi Bonelli, autore dei soggetti e delle sceneggiature, e dalla matita di Aurelio Galleppini «Galep», nel lontano 1948.

Per ricostruire la lunga storia del rude ranger, capo degli indiani Navajos, soprannominato Aquila della Notte, l’Associazione Le Arcate ha pensato ad un articolato programma che si svolgerà presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori a Recco.

Si comincia sabato 30 novembre alle ore 17 con l’opening della mostra che ripropone alcune tavole di Tex Willer e il potere, un quarantenne nel West, l’esposizione che fu allestita ed organizzata, nel 1988, dalla Pro Loco di Recco per celebrare i quarant’anni del personaggio e raccontare il suo articolato rapporto con il potere: il potere indiano, la legge, il potere politico, il potere economico ed il potere occulto.

La mostra sarà visitabile fino all’8 dicembre nei seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ingresso libero.

Il pomeriggio di sabato 30 novembre prosegue con la presentazione libro Ranger e Fuorilegge – Le origini di Tex di Francangelo Scapolla (Il Nuovo Melangolo, 2023) che dialogherà con Giancarlo Berardi, un mito del fumetto italiano, il creatore – solo per citarne due – di Ken Parker e della criminologa Julia.

Il saggio di Scapolla, pubblicato in occasione del settantacinquesimo anniversario della prima uscita in edicola del fumetto (30 settembre 1948), propone alcune considerazioni su questo singolare e straordinario personaggio analizzando in particolare gli episodi del primo periodo, quelli della sua formazione.

Sabato 7 dicembre, alle ore 17, si parlerà ancora di fumetto con la presentazione del libro La grammatica delle nuvole – per un ritorno ad un fumetto popolare (LOW, 2024) di Lorenzo Calza. Allievo di Giancarlo Berardi, dalla fine degli anni ’90, entra a far parte dello staff di Julia (Sergio Bonelli Editore) come sceneggiatore, firmando quasi centocinquanta episodi del celebre fumetto.

È autore di Arkhain, miniserie fanta-horror pubblicata dalla Panini/Marvel Italia e disegnata da Stefano Raffaele e ha realizzato il cortometraggio Pipistrelli, proiettato al Bellaria Film Festival nel 2001.

“Questa è la storia di un bambino che negli anni Settanta trascorre i pomeriggi tra le lavoratrici di una sartoria di Piacenza … e infine è un manifesto umano e politico, sul raccontare storie e sulla letteratura di genere, che riconosce al fumetto popolare quel ruolo che troppo spesso gli è stato negato, nel dibattito culturale” (dalla Prefazione di Giancarlo Berardi).

Infine, nel corso del periodo di apertura della mostra, Lorenzo Calza terrà tre laboratori sul fumetto per tre classi del Liceo Scientifico “Nicoloso da Recco”.