Sciopero generale indetto da Usb, Cub, Cobas, Sgb e Orsa: le modalità

E’ il giorno dello sciopero generale in tutta Italia di trasporti e scuola, ma non solo, indetto dai sindacati di base (Usb, Cub, Cobas, Sgb e Orsa).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico viene garantita la fascia di punta dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30.

Lo sciopero nasce per denunciare il drammatico impatto sociale della pandemia sul sistema sanitario, sulle condizioni di vita, lavoro e salario, a cui va aggiungersi proprio in queste ore, un odioso aumento delle bollette di luce e gas e contro il green pass obbligatorio per i lavoratori. Con lo sciopero viene chiesto al Governo di trovare un modo per non costringere i non vaccinati ad assumersi l’onere dei costi dei tamponi, garantendo servizi pubblici regolari ai cittadini.

Ecco le modalità dello sciopero

Autobus Genova – A Genova servizio garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Per quanto riguarda il trasporto provinciale il servizio verrà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 mentre il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.

Ferrovia Genova – Casella – Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Savona – Tpl Linea informa che i servizi potranno subire riduzioni e/o limitazioni da inizio servizio, alle ore 5, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20 fino a fine servizio.

Possibili ripercussioni anche per il trasporto scolastico: i servizi potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30. Garantiti invece i servizi scuolabus per scuola dell’infanzia e primaria.

Imperia – Riviera Trasporti informa che lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Vengono garantiti i servizi scolastici prima delle ore 08.30 e dopo le ore 17.30.

La Spezia – Atc Esercizio informa che è garantito il servizio completo nelle fasce orarie comprese tra le ore 6 e le ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20.

L’ultimo sciopero proclamato ha avuto un’adesione del 67% del personale.

Ferrovie – Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, possibili tuttavia leggere modifiche al programma. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero. Rischi per i treni regionali che potrebbero subire cancellazioni.

Aerei – Previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli saranno essere comunque effettuati.