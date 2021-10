Sciopero, corteo diviso in due: in Sopraelevata e in direzione centro | Video

E’ in atto uno sciopero generale contro le politiche del governo Draghi in tema di sicurezza e salute sul lavoro, salari, precariato, licenziamenti e contro il Green pass obbligatorio per i lavoratori.

A Genova il corteo di protesta poco prima delle 10 è partito dal Terminal Traghetti e si è diviso in due.

Una parte ha imboccato la Sopraelevata, bloccandola in direzione centro, l’altra ha preso via Milano, per andare verso la sede di Confindustria a Brignole.

Il gruppo ha attraversato via Milano, via Buozzi, si trova in via Gramsci e al momento è prossimo a Caricamento.

Ad aprire il corteo lo striscione “No Draghi, no Green pass, no CTS”.

Tante le bandiere italiane, ma anche dei sindacati che aderiscono all’iniziativa e gli altri striscioni quali “Giù le mani dalla scuola, no Green pass”.

Alla manifestazione di protesta partecipano complessivamente circa 2500 persone.