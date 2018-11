Scherma, il ligure Armaleo è d’oro a Budapest

Ancora un successo per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio), che ha conquistato la medaglia d’oro con la squadra azzurra nella prova a squadre del Circuito Europeo Cadetti (under 17) che si è disputata a Budapest lo scorso fine settimana, e che ha visto la partecipazione di ben 37 rappresentative nazionali europee.

Gli azzurri hanno superato nell’ordine la Lituania per 45-15, l’Ucraina 2 per 45-31, la Serbia per 45-24, la prima squadra dell’Ucraina in semifinale per 45-37 e la Russia in finale col punteggio di 45-40.

Un altro risultato di prestigio sia per la squadra della Cesare Pompilio sia per l’intero movimento ligure che sta vivendo un ottimo momento a livello nazionale e internazionale.