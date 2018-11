Derby della Lanterna, buona partenza delle prelazioni

Quasi 500 biglietti acquistati per il derby nel primo giorno di vendita riservata in prelazione agli abbonati di Gradinata Sud.

Al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4, sin dall’apertura di stamattina si è registrato un afflusso costante con code smaltite nel giro di pochi minuti. Il termine destinato agli abbonati della Sud per l’esercizio scade venerdì 16 novembre.

E’ richiesta presentazione delle tessere Dna Genoa e/o dei segnaposti. I titoli di accesso reperibili riguardano i settori Tribuna Inferiore o Superiore, Distinti e Settore 5.

Restano dunque due giorni ai circa 1.500 abbonati di Sud che mancano ancora all’appello, per ottemperare alla pratica e assicurarsi l’ingresso allo stadio per la stracittadina n° 117 contro la Sampdoria. L’orario del Ticket Office va dalle 10 alle 19 senza pausa pranzo. Da sabato 17 novembre inizierà poi la vendita libera al Ticket Office, nelle ricevitorie Lottomatica e sul sito www.listicket.com.